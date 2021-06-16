Виперли вже вісім чиновників: як проходить велике виселення в Конча-Заспі

Вісім чиновників вже спакували валізи і залишають держдачі/ Booking.com

Стало відомо про першу вісімку посадовців, які з'їжджають з держдач у Конча-Заспі. Про це пише УП з посиланням на Державне управління справами.

"Будинок відпочинку Конча-Заспа дус розірвав договори користування приміщеннями, які укладені між будинком відпочинку і Піскуном С. М., Литвиновим А. М., Тупицького А. М., Сліденко і. Д., Іванчуком м. с., Заліско А. і., Ляхом А. Г., Макаряном д. б. у зв'язку з порушенням умов договору та Порядку надання приміщень будинку відпочинку", - йдеться в повідомленні.

При цьому про причини їх виселення і розірвання договору мови не йде.

Кого ж виселяють:

Святослав Піскун-генпрокурор при Леоніді Кучмі та Віктору Ющенку.

Олександр Литвинов-суддя Конституційного суду, екс-суддя Вищого спеціалізованого суду України.

Олександр Тупицький-екс-голова Конституційного Суду.

Ігор Сліденко-суддя Конституційного Суду.

Давид Макар'ян-держінспектор Державної митної служби, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова, депутат 8-го скликання від Блоку Петра Порошенка.

А також Іванчук м. с., Лях А. Г. та Заліско А. і.

Відомо, що на сьогоднішній день в Конча-Заспі живуть близько двохсот як колишніх, так і нинішніх чиновників, а в Пущі-Водиці - півсотні орендарів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський інціював аудит держдач двох косплексів "Конча-Заспа" і "Пуща-Водиця". Глава держави анонсував, що після ревізії держдач буде представлена концепція по Конча-Заспі, Пущі-Водиці і ВДНГ: хто буде там жити, на яких умовах і за якою ціною.