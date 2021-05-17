"Виплакати ПДЧ не можна": у Кулеби обурилися істерикою навколо саміту НАТО

У Кулеби обурилися істерикою навколо саміту НАТО / УНІАН

Підвищена увага й активна публічна риторика, що розгорнулася в Україні перед червневим самітом НАТО про надання плану дій щодо членства, шкідливі для її Північноатлантичної перспективи, оскільки союзники не ухвалюють жодних рішень під зовнішнім тиском, заявив заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок.

"Цей галас фактично змусив союзників "заморозити" питання запрошення України до ПДЧ, оскільки, як я неодноразово підкреслював, НАТО не ухвалює жодних рішень в умовах істерії. Усі кроки Альянсу завжди продумані та вивірені. У союзників нічого не можна "вичавити" або "виплакати" , все відбувається тільки за правилами, процедурами й заслугами", - розповів український дипломат у коментарі Укрінформ.

Він зазначив, що будь-які подібні рішення ухвалюються унаслідок кропітких дипломатичних переговорів, і наявність публічного галасу навколо такої роботи не сприяє її кінцевому успіху.

Божок також звернув увагу на те, що нова заявка на приєднання до ПДЧ або початок нового дискурсу з цього питання, будуть сприйматися партнерами по НАТО як прояв внутрішньої політики України і створювати черговий ризик для північноатлантичних устремлінь України.

"Україна вже подала заявку на приєднання до ПДЧ у 2008 році напередодні Бухарестського саміту НАТО. Я особисто забезпечував її передачу. Подача повторної заявки відкине нас назад на 13 років, адже, відповідно до наявної в НАТО процедури, вона вважатиметься новою, і її розгляд почнеться з чистого аркуша", - сказав український чиновник.

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