Виплати ФОПам: кого зобов'яжуть повернути отримані гроші

гроші, гривні / УНІАН

Скоро в Україні стартують виплати по 8 тисяч гривень для ФОПів за обмеження роботи в "червоній" зоні карантину. Однак уряд передбачив механізм позбавлення виплаченої допомоги, пише пресслужба Кабміну.

Якщо підприємець або працівник вкаже неправдиву інформацію для отримання 8 тисяч гривень і отримає допомогу, то її доведеться повернути державі. Після виявлення недостовірної інформації Пенсійний фонд повинен повідомити про це застраховану особу.

Потім органи Пенсійного фонду видають рішення про відшкодування допомоги застрахованими особами і надсилають його "порушникам". Повернути отримані кошти потрібно протягом 10 робочих днів з дня направлення рішення.

Якщо застрахована особа не поверне кошти в строк, то вони будуть стягнуті примусово через Державну виконавчу службу.

Виплати ФОПам - що було раніше: