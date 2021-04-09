Виплати ФОПам: кого зобов'яжуть повернути отримані гроші

Якщо застрахована особа не поверне кошти в строк, то вони будуть стягнуті примусово через Державну виконавчу службу.
Скоро в Україні стартують виплати по 8 тисяч гривень для ФОПів за обмеження роботи в "червоній" зоні карантину. Однак уряд передбачив механізм позбавлення виплаченої допомоги, пише пресслужба Кабміну.
Якщо підприємець або працівник вкаже неправдиву інформацію для отримання 8 тисяч гривень і отримає допомогу, то її доведеться повернути державі. Після виявлення недостовірної інформації Пенсійний фонд повинен повідомити про це застраховану особу.
Потім органи Пенсійного фонду видають рішення про відшкодування допомоги застрахованими особами і надсилають його "порушникам". Повернути отримані кошти потрібно протягом 10 робочих днів з дня направлення рішення.
Якщо застрахована особа не поверне кошти в строк, то вони будуть стягнуті примусово через Державну виконавчу службу.
Виплати ФОПам - що було раніше:
- Верховна Рада на початку грудня 2020 року схвалила закон, згідно з яким ФОПам і найманим працівникам, які вимушено залишилися без доходу через введення жорсткого карантину, гарантується виплата 8 тисяч гривень допомоги.
- 24 березня Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила комплекс заходів для підтримки фізичних осіб-підприємців (частіше використовується українська версія абревіатури – ФОП) і співробітників підприємств, які понесуть втрати через введення обмежень червоної карантинної зони-знову по 8 тисяч гривень.