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"Вища міра покарання": Кулеба пояснив сценарій розриву дипвідносин України з Росією

23 вересня 2021, 04:50

Питання про розрив дипломатичних відносин Києва і Москви треба було вирішувати ще у 2014 році, вважає Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Відносин України і Росії на дипломатичному рівні вже практично немає, - Кулеба / УНІАН

Україна наразі не бачить жодного сенсу в розриві дипломатичних відносин з Росією. Питання треба було вирішувати ще у 2014 році. Відтепер має статися щось дуже серйозне, щоб трапився такий сценарій. Розірвання дипломатичних відносин - це вища міра покарання, і просто так на такий крок йти нерозумно. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Дипломатичні відносини треба було розривати у 2014 році. Наразі має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин - це вища міра покарання", - сказав він під час брифінгу.

Крім того, дипломат уточнив, що наразі немає жодної користі від розриву дипломатичних відносин України і Росії. Відносини на державному рівні вже майже відсутні.

читайте такожРосія відриває Донбас і виходить з Мінських угод: дипломат заявив про унікальний шанс України"Я розумію, що це гарне гасло, але користі нуль. У нас вже відносин практично немає, а йти просто так їх розривати - це не розумний крок", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Розрив дипвідносин України та Росії

Глава делегації Києва в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук навесні заявляв, що українська держава може розглянути питання припинення дипломатичних відносин з Росією у тому випадку, якщо Москва відмовлятиметься від перемовин на рівні нормандського формату і мінського процесу.

Дипломат Костянтин Грищенко казав, що Україні та РФ все одно не вдасться повністю розірвати дипломатичні відносини. Таке рішення стане тільки формальним. У якості альтернативи можна розглянути призупинення українських консульських установ на території Росії, які повноцінно не можуть здійснювати свою роботу.

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