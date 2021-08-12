З'ясувалися подробиці візиту Зеленського до США

ЗМІ з'ясували подробиці візиту Зеленського до США / колаж УНІАН

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону ЗМІ стало відомо, що він не буде обмежений лише американською столицею.

За інформацією джерел ZN.UA, згідно з існуючою на сьогодні версією програми візиту, курс на Америку президентський літак візьме 28 серпня, і першою точкою призначення значиться Чикаго, де 28-29 серпня Зеленський не тільки відпочине після тривалого перельоту, але і разом із українською діаспорою відзначить День Незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом.

У Вашингтоні, куди Зеленський вилетить 29-го ввечері, згідно з попередньою програмою, він пробуде лише один день - 30 серпня – і проведе переговори з президентом Джо Байденом.

Від ідеї зустрічі українського лідеру з членами американського уряду вирішили відмовитися: зі своїми колегами нагальні проблеми українсько-американських відносин за різними напрямками обговорять українські міністри, які потрапили в делегацію.

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31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Наразі опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічей з Ілоном Маском і генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступи президента України в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.

Однак існують певні складнощі, оскільки під час пандемії коронавірусу і літніх канікул виникає питання, де набрати слухацьку аудиторію.

Переговори Зеленського і Байдена-про що раніше писав Главред:

Офіційну заяву щодо запрошення президента України Володимира Зеленського з візитом до Вашингтона на 30 серпня в Білому домі зробили 21 липня.

Одними з головних тем переговорів лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть відбутися на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США і Німеччини по Північному потоку-2.

Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах по Донбасу.