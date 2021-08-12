З'ясувалися подробиці візиту Зеленського до США

31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Наразі опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів.
Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону ЗМІ стало відомо, що він не буде обмежений лише американською столицею.
За інформацією джерел ZN.UA, згідно з існуючою на сьогодні версією програми візиту, курс на Америку президентський літак візьме 28 серпня, і першою точкою призначення значиться Чикаго, де 28-29 серпня Зеленський не тільки відпочине після тривалого перельоту, але і разом із українською діаспорою відзначить День Незалежності України, і, можливо, зустрінеться з американським бізнесом.
У Вашингтоні, куди Зеленський вилетить 29-го ввечері, згідно з попередньою програмою, він пробуде лише один день - 30 серпня – і проведе переговори з президентом Джо Байденом.
Від ідеї зустрічі українського лідеру з членами американського уряду вирішили відмовитися: зі своїми колегами нагальні проблеми українсько-американських відносин за різними напрямками обговорять українські міністри, які потрапили в делегацію.
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31 серпня Зеленський проведе в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Наразі опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів - зустрічей з Ілоном Маском і генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступи президента України в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.
Однак існують певні складнощі, оскільки під час пандемії коронавірусу і літніх канікул виникає питання, де набрати слухацьку аудиторію.
Переговори Зеленського і Байдена-про що раніше писав Главред:
Офіційну заяву щодо запрошення президента України Володимира Зеленського з візитом до Вашингтона на 30 серпня в Білому домі зробили 21 липня.
Одними з головних тем переговорів лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть відбутися на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США і Німеччини по Північному потоку-2.
Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах по Донбасу.