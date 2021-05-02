З'ясувалося, як відзначає травневі свята Зеленський

Подружжя відвідало музей гуцульської магії, власник якого Микола подарував гаранту символ гуцулів - трембіту.
Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою 1 травня провели в Карпатах. Зокрема, президентське подружжя відвідало будинок-музей Тіні забутих предків, де мешкав режисер Сергій Параджанов. Про це повідомляє сайт Йо, Верховина.
"Ніхто не очікував, але сьогодні 1 травня Верховину відвідав президент України, Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок. Разом із дружиною побували на екскурсії в будинку-музеї Тіні забутих предків, де проживав і творив Сергій Параджанов. Провела для них екскурсію місцева гуцулка Галина", - йдеться в повідомленні.
Також подружжя відвідало музей гуцульської магії, власник якого Микола подарував гаранту символ гуцулів - трембіту.
Великдень-2021 в Україні
- Православні християни 2 травня святкують Великдень - свято Світлого Воскресіння Христового. Люди відвідують храми, беруть участь у великодніх богослужіннях і освячують паски. У зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції COVID-19 при проведенні релігійних святкових заходів держава вимагає дотримання режиму карантину. Серед головних вимог-дотримання соціальної дистанції і носіння захисної маски в будівлях.
- Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і наголосив на важливості святкування Воскресіння Христового вдома у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Автор: Катерина Трохимчук