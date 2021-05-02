З'ясувалося, як відзначає травневі свята Зеленський

Зеленський зустрів 1 травня в Карпатах / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою 1 травня провели в Карпатах. Зокрема, президентське подружжя відвідало будинок-музей Тіні забутих предків, де мешкав режисер Сергій Параджанов. Про це повідомляє сайт Йо, Верховина.

"Ніхто не очікував, але сьогодні 1 травня Верховину відвідав президент України, Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок. Разом із дружиною побували на екскурсії в будинку-музеї Тіні забутих предків, де проживав і творив Сергій Параджанов. Провела для них екскурсію місцева гуцулка Галина", - йдеться в повідомленні.

Також подружжя відвідало музей гуцульської магії, власник якого Микола подарував гаранту символ гуцулів - трембіту.

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