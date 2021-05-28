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З'ясувалося, коли Зеленський оголосить прізвище свого нового прессекретаря

28 травня 2021, 19:30

В Офісі глави держави заявили про те, що гарант зараз займається тестуванням кандидатів. Провели понад 20 співбесід.

Мендель
В офісі президента активно шукають заміну Мендель / УНІАН

Після того як Юлія Мендель подала у відставку, президент Володимир Зеленський вже провів співбесіди з приблизно 20-25 кандидатами на посаду свого прессекретаря і має намір визначитися з вибором орієнтовно за тиждень-два, повідомив радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю Україна 24.

"Президент саме зараз якраз займається тестуванням кандидатів. У нас є лонг-лист, куди ми взяли і провели співбесіди з 20-25 людьми. Президент Зараз обере певну кількість людей, які увійдуть до шорт-листу. Думаю, десь протягом тижня - двох указом Президента вже будемо, напевно, знати інше прізвище прессекретаря", - сказав він.

Відставка Юлії Мендель - про що раніше писав Главред:

  • Раніше повідомлялося про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення.
  • Як повідомляють ЗМІ, Юлія Мендель більше не буде спікером президента, їй зараз шукають заміну. Також, можливо, що Мендель залишиться в прес-службі, але на іншій позиції.
  • Підкреслюється, що Мендель намагається піти вже втретє. Однак раніше її заяви відмовлялися підписувати через нібито прихильне ставлення самого Зеленського.
  • Стверджується, що у прес-секретаря багато претензій до роботи.
  • Юлія Мендель зайняла посаду прес-секретаря президента Зеленського в липні 2019 року. Раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, інтер, співпрацювала з The New York Times.

відставка Володимир Зеленський Михайло Подоляк новини України Юлія Мендель Офіс президента
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