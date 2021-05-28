З'ясувалося, коли Зеленський оголосить прізвище свого нового прессекретаря

В Офісі глави держави заявили про те, що гарант зараз займається тестуванням кандидатів. Провели понад 20 співбесід.
Після того як Юлія Мендель подала у відставку, президент Володимир Зеленський вже провів співбесіди з приблизно 20-25 кандидатами на посаду свого прессекретаря і має намір визначитися з вибором орієнтовно за тиждень-два, повідомив радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю Україна 24.
"Президент саме зараз якраз займається тестуванням кандидатів. У нас є лонг-лист, куди ми взяли і провели співбесіди з 20-25 людьми. Президент Зараз обере певну кількість людей, які увійдуть до шорт-листу. Думаю, десь протягом тижня - двох указом Президента вже будемо, напевно, знати інше прізвище прессекретаря", - сказав він.
Відставка Юлії Мендель - про що раніше писав Главред:
- Раніше повідомлялося про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення.
- Як повідомляють ЗМІ, Юлія Мендель більше не буде спікером президента, їй зараз шукають заміну. Також, можливо, що Мендель залишиться в прес-службі, але на іншій позиції.
- Підкреслюється, що Мендель намагається піти вже втретє. Однак раніше її заяви відмовлялися підписувати через нібито прихильне ставлення самого Зеленського.
- Стверджується, що у прес-секретаря багато претензій до роботи.
- Юлія Мендель зайняла посаду прес-секретаря президента Зеленського в липні 2019 року. Раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, інтер, співпрацювала з The New York Times.
Автор: Катерина Трохимчук