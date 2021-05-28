З'ясувалося, коли Зеленський оголосить прізвище свого нового прессекретаря

В офісі президента активно шукають заміну Мендель / УНІАН

Після того як Юлія Мендель подала у відставку, президент Володимир Зеленський вже провів співбесіди з приблизно 20-25 кандидатами на посаду свого прессекретаря і має намір визначитися з вибором орієнтовно за тиждень-два, повідомив радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю Україна 24.

"Президент саме зараз якраз займається тестуванням кандидатів. У нас є лонг-лист, куди ми взяли і провели співбесіди з 20-25 людьми. Президент Зараз обере певну кількість людей, які увійдуть до шорт-листу. Думаю, десь протягом тижня - двох указом Президента вже будемо, напевно, знати інше прізвище прессекретаря", - сказав він.

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