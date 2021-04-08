З'ясувалося, чи завадить війна на Донбасі вступу України до НАТО

У НАТО назвали умови для вступу України / УНІАН

Рішення про прийом нових членів до НАТО є політичним, і країна перш за все повинна бути готовою до членства і посилювати обороноздатність Альянсу, заявив голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников в інтерв'ю проєктові Kyiv Not Kiev у четвер, 8 квітня.

Так Віфнников відповів на питання, чи може війна на Донбасі перешкодити Україні вступити в НАТО.

"Я б хотів зазначити, що союзники розглядають кожну країну, яка претендує на членство в НАТО, незалежно один від одного. Немає якогось "секретного рецепту", для того, щоб стати членом НАТО. Це політичне рішення, яке приймають всі країни-члени Альянсу, щоб запросити країну приєднатися", - сказав Вінников.

За його словами, країна-кандидат має бути готовою до членства і до участі в операціях і місіях НАТО: "тобто вона має посилювати обороноздатність Альянсу".

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Винников нагадав, що в 2008 році на Бухарестському саміті було прийнято рішення про Україну і Грузію, що в майбутньому вони стануть членами НАТО.

"Це рішення залишається, і всі рішення, прийняті після цього відповідно до політики відкритих дверей, яка є ключовим принципом НАТО, все це залишається незмінним", - підсумував він.

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