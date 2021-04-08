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З'ясувалося, чи завадить війна на Донбасі вступу України до НАТО

8 квітня 2021, 20:33

У 2008 році на Бухарестському саміті було схвалене рішення про Україну і Грузію, що в майбутньому вони стануть членами НАТО.

НАТО
У НАТО назвали умови для вступу України / УНІАН

Рішення про прийом нових членів до НАТО є політичним, і країна перш за все повинна бути готовою до членства і посилювати обороноздатність Альянсу, заявив голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников в інтерв'ю проєктові Kyiv Not Kiev у четвер, 8 квітня.

Так Віфнников відповів на питання, чи може війна на Донбасі перешкодити Україні вступити в НАТО.

"Я б хотів зазначити, що союзники розглядають кожну країну, яка претендує на членство в НАТО, незалежно один від одного. Немає якогось "секретного рецепту", для того, щоб стати членом НАТО. Це політичне рішення, яке приймають всі країни-члени Альянсу, щоб запросити країну приєднатися", - сказав Вінников.

За його словами, країна-кандидат має бути готовою до членства і до участі в операціях і місіях НАТО: "тобто вона має посилювати обороноздатність Альянсу".

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Винников нагадав, що в 2008 році на Бухарестському саміті було прийнято рішення про Україну і Грузію, що в майбутньому вони стануть членами НАТО.

"Це рішення залишається, і всі рішення, прийняті після цього відповідно до політики відкритих дверей, яка є ключовим принципом НАТО, все це залишається незмінним", - підсумував він.

Ситуація на Донбасі - останні новини:

  • 31 Березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
  • У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.
  • Росія перекидає на кордон з Україною військова техніка, при цьому маскує її номери. Про це йдеться в розслідуванні групи незалежних експертів Conflict Intelligence Team.
  • 2 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що РНБО цілодобово відстежує ситуацію щодо загострення на Донбасі після повідомлень про те, що РФ стягує війська до українських кордонів. За його словами, Київ готує різні сценарії реагування залежно від розвитку подій.

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