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"Я втомився, нас тримають на гачку": Кулеба відверто розповів, чому Україну не беруть в ЄС

11 вересня 2021, 15:51
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За словами міністра, нинішні відносини між Україною та ЄС можна схарактеризувати як "стратегічну невизначеність".

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба відверто розповів, чому Україну не беруть в ЄС / УНІАН

Західні країни використовують тему проблем з реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членство в ЄС, заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Хочу, щоб мене зрозуміли правильно - ми є прихильниками реформ, і ми впроваджуємо реформи. Однак я відверто втомився від того, коли нас тримають на гачку реформ, щоб не визнавати правду - не Україна не готова до шляху в ЄС, а ЄС не готовий приймати Україну", - заявив Кулеба під час форуму YES-Brainstorming.

За словами міністра, нинішні відносини між Україною та ЄС можна схарактеризувати як "стратегічну невизначеність".

"Ми запитуємо, що нам зробити заради членства в ЄС, але нам не дають відповіді і тільки говорять - працюйте далі", - заявив він.

"Прийняття в ЄС залежить не тільки від реформ - це і також і політичне питання. А політично ЄС не готовий говорити про членство України. І це не залежить від реформ", - підкреслив глава МЗС.

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У сюжеті ТСН можете почути позицію литовського депутата з приводу вступу України до ЄС:

читайте також"Потрібно переконати": президент Латвії зробив заяву про вступ України до ЄСНагадаємо, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд зробила нову заяву з приводу євроінтеграційних перспектив України. Під час форуму YES-Brainstorming вона скептично оцінила виконання Україною Копенгагенських критеріїв, необхідних для членства в Євросоюзі. За її оцінкою, Київ - "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

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