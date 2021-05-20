Зеленський зробив різку заяву про рішення РНБО

РНБО - це не монархія і не диктатура, - Зеленський / Скріншот YouTube

Запуск рішень Ради національної безпеки і оборони України є законним обов'язком президента. Координаційний орган влади не вказує на наявність диктатури або монархії в країні. Питання обговорюються і голосуються. При цьому такі рішення спрямовані на захист держави, а президент готовий відповідати за наслідки. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Під час великої пресконференції, в четвер. 20 травня, він сказав про те, що РНБО є колегіальним органом влади, на якому всі рішення перед прийняттям обговорюються. При цьому він розповів, що не всі на Раді підтримали санкції проти Віктора Медведчука.

"Я виконую свої конституційні обов'язки і не з якоюсь купкою людей, а в РНБО входять всі інституції – як правоохоронці, так Кабмін, так прем'єр, так голова ВР, інституція президента України... всі. Це не диктатура і не монархія – там всі представлені, і деякі з них не голосують за санкції проти Медведчука. Я вважаю, це їхня думка, їх рішення. Тому що це РНБО. Ми обговорюємо питання, а потім голосуємо", - пояснив Зеленський.читайте такожЗМІ оприлюднили частину списку "злодіїв у законі", по яким "шарахнула" РНБО

Також він висловив готовність нести відповідальність за рішення, прийняті на РНБО і запущені президентом. Гарант вважає, що такі дії спрямовані на захист України

"Загальна відповідальність. Відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я вважаю, що я захищаю сьогодні Україну", - підкреслив Володимир Зеленський.

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