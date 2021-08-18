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Лють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій Києва

18 серпня 2021, 07:10

Росія дуже агресивно реагує на Кримську платформу і намагається чинити тиск на країни-учасниці заходу, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Настане момент, коли Крим повернеться в Україну - Кулеба / УНІАН

Офіційна Москва чинить тиск на учасників Кримської платформи, що свідчить про вірний шлях України. За підсумками заходу буде прийнята декларація, до якої можуть приєднатися й інші країни. Коаліція щодо Криму посилюватиметься, а разом з нею реалізуються і більш системні дії. Київ має намір наближати момент, коли півострів повернеться до складу української держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Росія вкрай болісно і агресивно відреагувала на Кримську платформу і тисне на країни, які висловили готовність взяти участь у заході. За підсумками саміту планується підписання декларації, до якої зможуть приєднатися держави. Коаліція з підтримки деокупації Криму тільки зростатиме.

"Немає такої країни в світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті "Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно. Ми зберемо на саміті зараз ядро. Я хочу, щоб всі розуміли, що саміт - це певна дата, певний час, не всі, хто хоче, може за певних обставин взяти участь. Тому ядро збереться на саміті 23 серпня, буде прийнята декларація "Кримської платформи", яка буде відкрита для приєднання надалі інших держав. Ця коаліція зростатиме, а відповідно більш системними і дієвими будуть заходи цієї коаліції", - зазначив Кулеба.

Також він додав, що Україна не збирається ставити будь-яких термінів щодо виконання завдань Кримської платформи. Головне для Києва - це системна робота над різними опціями, які повинна в підсумку привести до повернення Кримського півострова під політичний контроль української держави.

"Ми не повинні наразі ставити собі якийсь дедлайн. Ми повинні побудувати системну роботу для того, щоб кожен день своїми зусиллями наближати цей момент. Я переконаний, що цей момент настане - момент повернення Криму в Україну", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявляв, що саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. На заході обговорюватимуть питання щодо деокупації Криму.

За підсумками саміту планується підписання політичної декларації щодо Криму, деталі якої вже практично узгоджені.

У МЗС вказували, що на саміт платформи з повернення Криму приїдуть близько 40 представників іноземних держав та організацій.

12 серпня "постійний представник Криму при президентові РФ" Георгій Мурадов назвав Кримську платформу не просто "провокацією", а, мовляв, "зазіханням" на територіальну цілісність Росії. При цьому він закликав Москву застосувати санкції проти країн, які підтримають захід.

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