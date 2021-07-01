"За видання не платила": Мендель написала книгу про роботу з Зеленським

Якою буде назва, тираж і яке видавництво випустить фоліант, вона не уточнила, проте зазначила, що не платила за видання книги.
Колишній пресекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель готує до видання книгу. Вона вже написана, але назву та інші деталі Мендель поки що розкривати не бажає, розповіла 1 липня у коментарі Суспільному.
"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди схвалених рішень, а також головне - про самоідентифікацію українців як нації", - повідомила вона.
Мендель також зазначила, що книга має вийти у світ у липні. Якою буде назва, тираж і яке видавництво випустить фоліант, вона не уточнила, проте зазначила, що не платила за видання книги.
Раніше Главред писав про те, що в квітні 2021 року стало відомо, що Мендель написала заяву про відхід з посади прессекретаря президента. Подоляк назвав кілька причин, чому Мендель вирішила піти у відставку.
Перша, за його словами, пов'язана із "вкрай жорстким ритмом роботи" з Зеленським, друга - "шалений хейт, в який потрапляла Юля, її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило".
За словами Подоляка, Мендель в офісі президента зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ.