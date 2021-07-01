"За видання не платила": Мендель написала книгу про роботу з Зеленським

Юлія Мендель написала книгу про роботу з Зеленським / скріншот з Facebook / Юлія Мендель

Колишній пресекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель готує до видання книгу. Вона вже написана, але назву та інші деталі Мендель поки що розкривати не бажає, розповіла 1 липня у коментарі Суспільному.

"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди схвалених рішень, а також головне - про самоідентифікацію українців як нації", - повідомила вона.

Мендель також зазначила, що книга має вийти у світ у липні. Якою буде назва, тираж і яке видавництво випустить фоліант, вона не уточнила, проте зазначила, що не платила за видання книги.

Раніше Главред писав про те, що в квітні 2021 року стало відомо, що Мендель написала заяву про відхід з посади прессекретаря президента. Подоляк назвав кілька причин, чому Мендель вирішила піти у відставку.

Перша, за його словами, пов'язана із "вкрай жорстким ритмом роботи" з Зеленським, друга - "шалений хейт, в який потрапляла Юля, її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило".

За словами Подоляка, Мендель в офісі президента зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ.