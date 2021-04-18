Затримання консула України в Росії: Київ розповів про "змову"

Українського консула в РФ підставили, стверджують у МЗС / Zn.ua

Заступник Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Євген Єнін повідомив, що у Росії співробітника українського Генконсульства в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка підставили.

Консул зустрівся зі своєю знайомою, вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали, і його затримали співробітники Федеральної служби безпеки РФ, розповів заступник міністра suspilne.media.

За його словами, дипломат був ледь знайомий з цією жінкою. Єнін підкреслив, що консул ніколи ні у кого не просив надавати йому закриті відомості.

"Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледве встиг сказати, щоб вона припинила це робити... Всі ці речі вона принесла на свій розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", – додав Єнін.

Як ФСБ затримувала Олександра Сосонюка – опубліковано відео

Затримання консула у Росії – що потрібно знати

Нагадаємо, 16 квітня у Петербурзі співробітники ФСБ затримали консула Олександра Сосонюка нібито під час отримання від громадянина Росії закритої інформації з баз силових органів.

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко поділився, що дипломата було затримано на кілька годин.

Російський МЗС вирішив вислати Сосонюка з РФ. Потім українське зовнішньополітичне відомство прийняло рішення вислати з України старшого дипломата посольства РФ у Києві.

Дипломатичні "війни" між Україною та Росією почалися на тлі того, що РФ пішла на нові агресивні кроки щодо української держави – стягнула війська до східного кордону нашої країни й перекинула свіжі сили у Крим.

Низка країн Заходу підтримали Україну й закликали Росію припинити загострювати ситуацію.