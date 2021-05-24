Захоплення літака Ryanair у Мінську: у Зеленського оголосили про вимоги до режиму Лукашенка

Україна має намір разом з ЄС координувати кроки з реакції на інцидент із захопленням літака Ryanair у Мінську, сказав Михайло Подоляк.
Офіційний Київ вважає ситуацію з посадкою літака Ryanair у Мінську актом тероризму і має намір реагувати на цей інцидент разом з країнами Європи. Головними вимогами є звільнення блогера Романа Протасевича і забезпечення безпечних перельотів для цивільних авілайнерів в регіоні. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
У коментарі Інтерфакс-Україна він розповів про те, що наразі для всіх європейських держав залишається актуальним питання, яких заходів треба вжити для звільнення Протасевича і відновлення безпеки авіаперельотів.
"Україна на цю ситуацію з актом тероризму - захопленням літака - реагуватиме скоординовано з країнами Європи. Ключове для нас, як і для будь-якої цивілізованої країни, - це звільнення Романа Протасевича і відновлення повної безпеки для цивільної авіації в регіоні. Які кроки це забезпечать - питання для всіх європейських країн, реакція повинна бути продуманою і загальною", - підкреслив Михайло Подоляк.читайте такожУ Зеленського назвали Росію організатором "викрадення" літака Ryanair у Мінську
Інцидент з авіалайнером Ryanair у Мінську
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився білоруський опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики у Мінську.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
- У Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу республіки. Однак жодна з цих статей не передбачає виняткової міри покарання.