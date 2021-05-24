Захоплення літака Ryanair у Мінську: у Зеленського оголосили про вимоги до режиму Лукашенка

Україна і Європа вимагатимуть звільнення Романа Протасевича - Офіс президента / УНІАН

Офіційний Київ вважає ситуацію з посадкою літака Ryanair у Мінську актом тероризму і має намір реагувати на цей інцидент разом з країнами Європи. Головними вимогами є звільнення блогера Романа Протасевича і забезпечення безпечних перельотів для цивільних авілайнерів в регіоні. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі Інтерфакс-Україна він розповів про те, що наразі для всіх європейських держав залишається актуальним питання, яких заходів треба вжити для звільнення Протасевича і відновлення безпеки авіаперельотів.

"Україна на цю ситуацію з актом тероризму - захопленням літака - реагуватиме скоординовано з країнами Європи. Ключове для нас, як і для будь-якої цивілізованої країни, - це звільнення Романа Протасевича і відновлення повної безпеки для цивільної авіації в регіоні. Які кроки це забезпечать - питання для всіх європейських країн, реакція повинна бути продуманою і загальною", - підкреслив Михайло Подоляк.читайте такожУ Зеленського назвали Росію організатором "викрадення" літака Ryanair у Мінську

Інцидент з авіалайнером Ryanair у Мінську