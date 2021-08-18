Захоплення талібами Афганістану і здивування Заходу: Данілов розповів, про що попереджали в Україні

В Україні передрікали захоплення Талібаном Афганістану - Данілов / УНІАН

В Україні тримали на постійному контролі ситуацію з Талібаном у Афганістані. У країні ще з часів СРСР, який брав участь в афганській війні, залишилися професійні експерти, які заздалегідь попереджали про подібний розвиток подій. Тому у Києві не розуміють, чому для Заходу така ситуація стала несподіванкою. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Київ мав інформацію про ситуацію у Афганістані, а експерти, які є професіоналами, ретельно аналізували обстановку в країні.

читайте також"Повний провал": Меркель різко висловилася про ситуацію у Афганістані"Відбулося захоплення влади "Талібаном". Захоплення, яке, як сьогодні кажуть представники Сполучених Штатів, Німеччини, для них було абсолютно несподіваним. Насправді, розуміючи поведінку і маючи інформацію про стан справ у Афганістані, ми це питання тримаємо постійно на контролі. У нас завдяки ситуації, свого часу туди входив Радянський Союз, є фахівці, вони ще залишилися, які є дуже професійними", - зазначив чиновник.

За його словами, українські фахівці прогнозували подібний результат подій, тому незрозуміло, чому на Заході виявилися до цього не готові.

"Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна. М'яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Було, умовно кажучи,"намальовано", що так буде", - підкреслив Олексій Данілов.

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Ситуація у Афганістані

США вирішили вивести свої війська з Афганістану через 20 років перебування на території країни. Американський військовий контингент повинен залишити афганську державу до 31 серпня.

15 серпня ісламістська організація Талібан оголосила про захоплення Кабула і фактичне встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент втік з країни.

Представник талібів Мухаммед Наїм заявив, що багаторічна війна у Афганістані завершилася.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден зробив правильний вибір, вирішивши вивести війська з Афганістану. В країні так і не було створено боєздатну армію, яка могла б протистояти викликам.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус попередив про те, що виведення військ США з Афганістану може призвести до катастрофи не тільки для Вашингтона, але й для американських союзників. Відтепер Штатам загрожуватиме і Талібан.