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"Замовники" і "поплічники" не уникнуть покарання: Зеленський готує заяву про замах на Шефіра

22 вересня 2021, 13:14

Президент Зеленський вже проінформований про замах на свого помічника Сергія Шефіра.

Зеленський
Зеленський незабаром зробить публічну заяву про замах на Шефіра - Никифоров / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський в оперативному порядку отримав інформацію про те, що на його першого помічника Сергія Шефіра було скоєно замах. Найближчим часом глава держави зробить заяву про інцидент. Виконавці та замовники злочину будуть покарані, заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що Зеленському оперативно було повідомлено про замах на Шефіра. Глава держави продовжує отримувати всі відомості про інцидент. Незабаром буде публічна реакція гаранта.читайте такожБільше десятка пострілів і спроба вбивства: у Зеленського зробили заяву про замах на Шефіра

"Незважаючи на ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати всю необхідну інформацію. Публічна реакція президента на подію також скоро буде", - сказав Никифоров.

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Також він додав, що замовники та виконавці злочину будуть притягнуті до відповідальності.

"Виконавець замаху, а також замовник і їхні поплічники не зможуть уникнути покарання", - стверджує Никифоров.

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Спікер Банкової підкреслив, що курс влади на боротьбу з олігархами і виведення економіки з тіні не зміниться. При цьому "жодні підступні дії на нього не вплинуть".

Замах на Сергія Шефіра

Неподалік від села Лісники у Києво-Святошинському районі Київської області в середу вранці, 22 вересня, стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту було важко поранено водія помічника глави держави. Сергій Шефір не постраждав.

У МВС розповіли про те, що інцидент стався близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік машини Шефіра потрапило більше десяти куль. Поліцейські оголосили спецоперацію з пошуку злочинців.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Шефір перебуває в шоковому стані. На думку Шефіра, злочинці мали намір стріляти саме в нього, але могли не побачити, що за кермом знаходиться саме водій.

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Володимир Зеленський Сергій Шефір новини України Сергій Никифоров
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