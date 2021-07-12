"Заміни бути не може": Меркель зробила гучну заяву щодо Північного потоку-2

Меркель вважає, що газ повинен " йти " через Україну / Reuters

Україна повинна залишитися транзитером газу, бо Північний потік - 2 не може бути заміною транзиту газу через її територію. Такої позиції дотримується канцлер ФРН Ангела Меркель, яка під час зустрічі з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 12 липня, заявила, що обговорюватиме цю тему з президентом США Джо Байденом.

"Берлін серйозно ставиться до тривоги Києва з питання майбутнього транзиту природного газу після запуску російського газопроводу Північний потік-2", - заявила Ангела Меркель.

"З українського боку є стурбованість, і ми серйозно до неї ставимося. Ця тема буде грати роль і в ході моєї поїздки в Америку", - додала вона.

Канцлер Німеччини вважає, що транзит газу в будь-якому випадку має проходити через територію України.

"Ми хочемо домогтися того, щоб залишився транзит газу через Україну і в майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу, навіть після завершення будівництва Північного потоку-2", – сказала Меркель.

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Нагадаємо, що під час візиту до Вільнюса Володимир Зеленський говорив, що на зустрічі з канцлеркою одним з головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку-2".

Український лідер назвав проект "лакмусовим папірцем, який показує, що пріоритетніше для тих чи інших країн", зазначивши, що для України питання безпеки важливіше економіки.

Зеленський під час візиту до Німеччини не планував обговорювати компенсації за запуск російського газопроводу Північний потік-2.

"Північний потік-2 - це вже давно не економічне питання, це питання безпеки. Саме тому, я думаю, про якісь економічні компенсації мова не піде", - сказав прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Він зазначив, що українська сторона може погодитися на гарантії безпеки, зокрема, щодо окупованих Росією територій України.

Пізніше на цей місяць також запланована зустріч Зеленського з лідером США Джо Байденом. Президент України розраховує на допомогу США у завершенні війни на сході країни, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.