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Західні ЗМІ дізналися, коли Зеленський вперше поговорить з Байденом

2 квітня 2021, 16:57
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Розмова Зеленського і Байдена відбудеться сьогодні, дізналося видання Politico.

Журналісти з'ясували, що Зеленський у п'ятницю поговорить з Байденом
Володимир Зеленський у п'ятницю поговорить з Джо Байденом, з'ясували журналісти / president.gov.ua

Президент США Джо Байден скоро проведе першу телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Бесіда відбудеться у п'ятницю, 2 квітня, повідомляє американське видання Politico з посиланням на відомості джерел, які знають про запланований дзвінок.

За його даними, розмову було заплановано на ранок за Вашингтоном (у Києві на сім годин більше – Ред.).

"...розмова пройде на тлі повідомлень про нарощування російської військової потужності на сході України, що стривожило американських та українських чиновників", – наголошується у матеріалі.

Нагадаємо, Джо Байден очолив США на початку 2021 року, його інавгурація відбулася 20 січня, і відтоді він жодного разу не спілкувався з Володимиром Зеленським, який став президентом у 2019-му.

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент говорив, що американська сторона очікує від Києва правильних реформ, які приведуть до успіху. За його словами, телефонний дзвінок має бути підкріплений діями.

Конфлікт в Україні та агресія Росії – нові важливі факти

На частині сходу України наприкінці березня ситуація загострилася, у результаті обстрілу, який здійснили проросійські бойовики, загинули четверо українських військовослужбовців.

Українська сторона 31 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи для врегулювання ситуації на Донбасі запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, проте вони відкинули ініціативу.

Раніше у зоні конфлікту не раз запроваджували режим тиші, проте ворог його порушував.

Головнокомандувач Збройних сил української держави Руслан Хомчак сказав, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує війська з усієї своєї території до східних кордонів нашої країни.

За словами Володимира Зеленського, російська сторона "грає м'язами" у тому числі для того, щоб створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.

Агресія Росії на Донбасі

  • У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вдерлися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
  • У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.
Володимир Зеленський Джо Байден
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