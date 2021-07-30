Заборона протестів, мінус камери і телефони: Зеленський зробив заяву щодо закону про нацспротив

Низка положень закону про нацспротив після правок депутатів порушують Конституцію, вважає Володимир Зеленський.
Під час підготовки до прийняття законопроекту про національний опір нардепи внесли зміни, які суперечать Конституції України. Йдеться про надання Кабінету міністрів права визначати порядок заборони проведення мирних акцій і демонстрацій, а також вилучення у громадян і підприємств аудіо - і відео апаратури, включаючи мобільні телефони. У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський надіслав листа голові уряду Денису Шмигалю з проханням протягом 2 місяців підготувати зміни до відповідного закону та внести їх до Верховної Ради.
"Внесення змін призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України", - цитує пресслужба Офісу президента слова з листа глави держави.читайте такожРФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України
Зокрема, на Банковій виступили проти змін до закону в другому читанні, які передбачають надання уряду права визначати порядок заборони проведення мирних акцій, мітингів і демонстрацій, а також вилучення аудіо - і відео апаратури і мобільних телефонів у фізичних і юридичних осіб.
Також в ОП ставлять під сумнів поправки, які передбачають право військового командування усувати від роботи керівників підприємств в окремих випадках, передбачених законом Про правовий режим воєнного стану.
Крім того, в президентській адміністрації вважають, що закон про національний опір суперечить іншим законам – Про адміністративні послуги та захист військовослужбовців та членів їх сімей.
Президент додав, що закон про національний спротив – важливий елемент у системі обороноздатності України і запрацює вже з 1 січня 2022 року.читайте такожЗеленський провів кадрові зміни в армії
"Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до закону... з метою повного узгодження його положень у відповідність з Конституцією України та усунення техніко-юридичних недоліків", - підкреслив Володимир Зеленський у листі прем'єрміністру Денису Шмигалю.
Закон про національний опір
- Верховна Рада України 16 липня проголосувала за законопроект №5557 авторства президента Володимира Зеленського Про основи національного спротиву.
- Закон передбачає створення в Україні системи територіальної оборони.
- Крім того, закон Зеленського, який підтримали 313 народних депутатів, передбачає масштабне залучення українців до діяльності, яка спрямована на збереження територіальної цілісності і суверенітету української держави.