Заборона протестів, мінус камери і телефони: Зеленський зробив заяву щодо закону про нацспротив

Зеленський просить Кабмін у двомісячний термін підготувати зміни до закону про національний спротив / УНІАН

Під час підготовки до прийняття законопроекту про національний опір нардепи внесли зміни, які суперечать Конституції України. Йдеться про надання Кабінету міністрів права визначати порядок заборони проведення мирних акцій і демонстрацій, а також вилучення у громадян і підприємств аудіо - і відео апаратури, включаючи мобільні телефони. У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський надіслав листа голові уряду Денису Шмигалю з проханням протягом 2 місяців підготувати зміни до відповідного закону та внести їх до Верховної Ради.

"Внесення змін призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України", - цитує пресслужба Офісу президента слова з листа глави держави.читайте такожРФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України

Зокрема, на Банковій виступили проти змін до закону в другому читанні, які передбачають надання уряду права визначати порядок заборони проведення мирних акцій, мітингів і демонстрацій, а також вилучення аудіо - і відео апаратури і мобільних телефонів у фізичних і юридичних осіб.

Також в ОП ставлять під сумнів поправки, які передбачають право військового командування усувати від роботи керівників підприємств в окремих випадках, передбачених законом Про правовий режим воєнного стану.

Крім того, в президентській адміністрації вважають, що закон про національний опір суперечить іншим законам – Про адміністративні послуги та захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Президент додав, що закон про національний спротив – важливий елемент у системі обороноздатності України і запрацює вже з 1 січня 2022 року.читайте такожЗеленський провів кадрові зміни в армії

"Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до закону... з метою повного узгодження його положень у відповідність з Конституцією України та усунення техніко-юридичних недоліків", - підкреслив Володимир Зеленський у листі прем'єрміністру Денису Шмигалю.

Закон про національний опір