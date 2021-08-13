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Через запуск СП-2 на Європу очікує газова криза: Україна закликала завдати удару по Газпрому

13 серпня 2021, 17:36

Газпром використовує свій статус монополіста з метою стримування високих цін на газовому ринку Європи, сказав Герман Галущенко.

Північний потік-2
Північний потік-2 - це проект Росії для створення штучного дефіцит газу у Європі і вирішення завдань Кремля - глава Міненерго / Reuters

Проект Північний потік-2 базується на геополітичній складовій, його головним завданням є створення штучної нестачі газу в Центральній і Східній Європі. Якщо Газпрому вдасться отримати монополію на весь транзит газу в підконтрольних Москві газопроводах, то Росія зможе здійснювати втручання у внутрішні справи Євросоюзу. Треба зруйнувати експортну монополію корпорації і зробити конкурентною газовий ринок Європи. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У інтерв'ю польському виданню BiznesAlert він розповів про те, що СП-2 є не економічним, а геополітичним проектом. Магістраль запускається для того, щоб створювався штучний дефіцит газу у Європі, а Москва змогла вирішувати свої політичні завдання.

читайте такожГазпром за крок від добудови СП-2 і обрубав поставки газу до Європи: експерт заявив про небезпечну гру"Вже зараз "Газпром" використовує своє монопольне становище, щоб утримувати на рекордно високому рівні ціни на газ на європейському ринку. Якщо "Газпром" отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу в підконторольних йому газопроводах, це дасть Кремлю нові потужні важелі, щоб втручатися у внутрішні справи ЄС", - зазначив Галущенко.

За його словами, щоб піти від колосального впливу Газпрому на газові ціни у Європі, європейським країнам потрібно вирішити завдання зі скасуванням монополії російської транснаціональної корпорації на експорт газу. До того ж слід відкрити конкуренцію на європейському газовому ринку для інших постачальників зі сходу.

"Це складний і амбітний проект, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром". Тут дуже важлива роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - підкреслив Герман Галущенко.

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Дефіцит газу у Європі і запуск Північного потоку-2

У Європі стрімко підскочили і продовжують зростати ціни на газ, а паливні сховища країн порожніють. Вартість тисячі кубометрів палива б'є рекорди, причому спостерігається тенденція до подальшого зростання цін. Ситуація спровокована технічними причинами і діями Газпрому, який відмовляється від додаткового прокачування газу до Євросоюзу через територію України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що ціни на газ у Європі зростають через шантаж з боку Газпрому. На його думку, це фактично ультиматум: або ЄС схвалює добудову Північного потоку-2, або європейці стикаються з проблемами постачання газу шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що проблеми Європи з газом - результат політики Газпрому, який шантажує ЄС і пробиває вигідні для себе умови запуску СП-2.

На ринку газу Європи очікують, що ціни стабілізуються вже після березня 2022 року. Втім, не виключається ймовірності, за якої вартість палива знову зміниться у тому випадку, якщо Газпром знизить прокачування газу.

11 серпня в компанії Nord Stream 2 заявили про технічну добудову першої нитки газопроводу Північний потік-2. Почалися тестові роботи щодо заповнення трубопроводу паливом.

новини Росії Газпром газ Европа Північний потік-2 новини України Герман Галущенко
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