Президент дав зелене світло стратегії для звільнення Криму

Очільник держави видав важливий указ щодо півострова.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким була прийнята стратегія для деокупації та реінтеграції захопленого Російською Федерацією Криму.
Глава держави ввів документ у дію своїм указом, йдеться на сайті Офісу президента.
В ОП зазначили, що план реалізації стратегії має розробити Кабмін.
Стратегія деокупації та реінтеграції Криму – що прописано у документі:
- Ключовий зовнішньополітичний інструмент для об'єднання міжнародних зусиль для звільнення півострова – Кримська платформа;
- Визначено комплекс заходів дипломатичного, гуманітарного, економічного, інформаційного та військового характеру.
"Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення… території..., ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи", – наголошується у стратегії.
Нагадаємо, РНБО 11 березня схвалила стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Що таке Кримська платформа, і коли пройде перший саміт
- Кримська платформа – це назва переговорного майданчика для деокупації півострова.
- В Офісі президента повідомили, що перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня поточного року. В ОП поділилися, що на заході будуть присутні іноземні лідери.
Анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
США і європейські країни покарали РФ санкціями за захоплення півострова. Обмежувальні заходи торкнулися не лише окремих особистостей – були покарані компанії та цілі сектори російської економіки.