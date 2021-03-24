Президент дав зелене світло стратегії для звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким була прийнята стратегія для деокупації та реінтеграції захопленого Російською Федерацією Криму.

Глава держави ввів документ у дію своїм указом, йдеться на сайті Офісу президента.

В ОП зазначили, що план реалізації стратегії має розробити Кабмін.

"Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення… території..., ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи", – наголошується у стратегії.

Нагадаємо, РНБО 11 березня схвалила стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

США і європейські країни покарали РФ санкціями за захоплення півострова. Обмежувальні заходи торкнулися не лише окремих особистостей – були покарані компанії та цілі сектори російської економіки.