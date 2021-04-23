Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук

У Москві повинні дати конкретну відповідь щодо ситуації із зустріччю Путіна і Зеленського - Кравчук / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі РФ Володимиру Путіну провести перемовини на окупованих районах Донбасу. Конкретної відповіді від Кремля щодо цього питання немає. Тому наразі незрозуміло, чи буде така зустріч. Також немає точної відповіді від Путіна і щодо зустрічі з Байденом. Така ситуація свідчить про відсутність у Москви планів подальших дій. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

У коментарі Obozrevatel політик розповів про те, що Зеленський, коли пропонував Путіну перемовини на Донбасі, підкреслював приналежність окремих районів Донецької та Луганської областей Україні. Президент проявив рішучість у готовності вирушити на окуповані території.

"Зеленський заявив, що він готовий до такої зустрічі в будь-який час і сказав, що в будь-якій точці українського Донбасу. Я вже бачу, що журналісти дуже часто не розуміють, що сьогодні весь Донбас український. І коли Зеленський таке говорив, то мав на увазі і Донецьк і Луганськ, які сьогодні не підпорядковані Україні. Він проявив сміливість", - вважає Кравчук.читайте такожКапітуляція чи надія на мир: чого чекати від перемовин Зеленського і Путіна

За його словами, відтепер справа за Росією, однак відповіді від Москви немає. Причому там немає і єдиної позиції з цього питання: заяву Зеленського критикують, однак є і виважена точка зору. Однак, перш за все, має послідувати офіційна відповідь з Кремля. Тому наразі незрозуміло, чи є перспективи проведення такої зустрічі.

Також перший президент України додав, що Путін, схоже, досі не прийняв чіткого рішення щодо цього питання. До того ж, зараз залишається не з'ясованим питання зустрічі глави Кремля з американським президентом Джо Байденом. Ймовірно, Путін наразі не готовий конкретно відповідати на такі питання, тому що у Росії немає чіткої позиції щодо подальших планів влади.читайте такожУ Зеленського різко закликали Путіна до перемовин щодо Донбасу

"Очевидно, що Путін не прийняв рішення. У нього ще є запрошення до президента США Джо Байдена. Але ще такої абсолютно конкретної відповіді і пану Байдену немає. Промайнула інформація, що доручення було готувати таку зустріч, а потім ця інформація була скасована. Тобто, і президенту Байдену, і Зеленському немає відповіді. Я думаю, Путін не готовий наразі давати такі відповіді, тому що він, мабуть, не має точної і чіткої позиції, які дії буде Росія робити завтра, післязавтра і так далі", - підкреслив Леонід Кравчук.

Перемовини Зеленського і Путіна