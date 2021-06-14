Зеленський "наїхав" на МВФ через війну на Донбасі

Зеленський розповів про співпрацю з МВФ / УНІАН

Президент Володимир Зеленський підтримує співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, але на особливих умовах, сказав він в інтерв'ю агентствам AFP, Reuters і Associated Press, повідомляється на сайті глави держави в понеділок, 14 червня.

Зеленський нагадав, що Україна перебуває у стані війни і змушена "по-іншому обирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".

"Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що триває війна. Тому гроші, що витрачаються не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім все інше", – сказав президент.

При цьому він зазначив, що продовження співпраці з МВФ є важливим для України, тому що до програми Фонду прив'язані інші програми фінансової підтримки.

"Тому ми обов'язково зробимо все, що пообіцяли", – запевнив Зеленський.

Раніше Главред писав про те, що в МВФ 13 лютого зробили заяву шодо завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб потрібні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.