Зеленський назвав дату нових перемовин щодо Донбасу

Перемовини радників нормандського формату заплановані на 19 квітня - Зеленський / УНІАН

Перемовини радників лідерів країн нормандського формату щодо Донбасу повинні відбутися 19 квітня. Представники України, Росії, Франції та Німеччини обговорять кластери виконання Мінських домовленостей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час свого брифінгу за підсумками перемовин з Меркель і Макроном він розповів про те, що зустріч радників запланована на 19 квітня. Сторони повинні обговорити мирний план щодо Донбасу.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України

"Радники підготують додатки до кластерів, з чим згодні, з чим - ні. Це кластери щодо Мінських домовленостей. Хочеться вірити, що буде результат", - підкреслив Володимир Зеленський.

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