Зеленський назвав дату нових перемовин щодо Донбасу

Київ, Париж, Берлін і Москва представлять свої пропозиції щодо мирного плану врегулювання конфлікту на Донбасі, сказав Володимир Зеленський.
Перемовини радників лідерів країн нормандського формату щодо Донбасу повинні відбутися 19 квітня. Представники України, Росії, Франції та Німеччини обговорять кластери виконання Мінських домовленостей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Під час свого брифінгу за підсумками перемовин з Меркель і Макроном він розповів про те, що зустріч радників запланована на 19 квітня. Сторони повинні обговорити мирний план щодо Донбасу.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України
"Радники підготують додатки до кластерів, з чим згодні, з чим - ні. Це кластери щодо Мінських домовленостей. Хочеться вірити, що буде результат", - підкреслив Володимир Зеленський.
Ситуація на Донбасі
- Куратор українського напрямку у Кремлі, заступник голови АП РФ Дмитро Козак 8 квітня пригрозив Україні "захистити Донбас" за умови загострення військового конфлікту в регіоні. За його словами, така ситуація стане "початком кінця" української держави.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня зробив заяву про те, що Росія поширює інформацію, яка не відповідає дійсності. Україна не збирається звільняти Донбас військовим шляхом і прагне до мирного врегулювання конфлікту. Однак ЗСУ готові відповідати на провокації противника.
- 16 квітня в штабі Об'єднаних сил України заявили, що російська сторона провокує українські війська на силовий сценарій і лякає жителів ОРДЛО "наступом" ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовн з Макроном і Меркель сказав, що Путін відмовився брати участь у дискусії щодо Донбасу.
Автор: Андрій Ганжа