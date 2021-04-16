Зеленський назвав Європі причину, чому Україна повинна вступити у НАТО

ЗСУ стримують агресію РФ у Європі, тому Україна повинна бути у НАТО - Зеленський / УНІАН

Найкращим варіантом підтримки Києва є надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО. Захід повинен враховувати той факт, що ЗСУ стримують російську агресію у Європі. Цей фактор не можна забувати під час обговорення питань приєднання української держави до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, текст якого опублікував Офіс президента в п'ятницю, 16 квітня, президент Зеленський сказав, що Україна потребує допомоги Заходу.

"Сьогодні Україна потребує дій. І найкраще для цього - дати нам План дій щодо членства у НАТО", - зазначив гарант, акцентувавши увагу на тому, що саме ЗСУ "стримують єдину агресію у Європі". Це не можна не враховувати при обговоренні можливості інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

За його словами, на Заході бачать, що Київ продовжує протистояти Москві більше семи років і продовжує прагнення до прогресу. Українська держава повинна проводити реформи для вступу до НАТО, проте не можна говорити виключно про питання реформування в тій ситуації, в якій опинилася Україна.читайте такожАрестович пояснив, чим загрожує Україні вступ до НАТО

"Ми вистояли вже більше 7 років і постійно вдосконалюємося. Це точно не секрет для тих наших друзів з НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. Ми розуміємо, що Україна повинна відповідати стандартам НАТО, і проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все тільки до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", - підкреслив Володимир Зеленський.

Інтеграція України до НАТО