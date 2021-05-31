Зеленський назвав головну загрозу для України

Глава держави повідомив, що дві країни активно співпрацюють одна з одною в оборонній сфері.
Створення союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. У разі фактичного об'єднання країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво та чинити серйозний тиск, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусія наполегливо співпрацюють одна з одною. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.
Він уточнив, що створення "справжньої Союзної держави" між Білоруссю і Росією - це справжня небезпека для України.
Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 6 квітня в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що тільки приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе Києву у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня стверджував, що на саміті НАТО в червні повинні розглянути питання надання Українській державі ПДЧ.
- 1 травня в Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалися перспективи для вступу до НАТО.
- Заступник голови офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив інформацію, що Україну не запросили на саміт НАТО 14 червня. Однак, за його словами, на заході повинні обговорити питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсу, а блок може переглянути порядок зустрічі і все-таки запросити українську державу на саміт.
Автор: Катерина Трохимчук