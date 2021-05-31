Зеленський назвав головну загрозу для України / УНІАН

Створення союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. У разі фактичного об'єднання країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво та чинити серйозний тиск, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусія наполегливо співпрацюють одна з одною. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що створення "справжньої Союзної держави" між Білоруссю і Росією - це справжня небезпека для України.

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