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Зеленський назвав Україну потужною країною і зробив заяву на адресу ЄС

3 травня 2021, 19:09

Україна веде війну на сході країни в тому числі і для того, щоб Європа була в безпеці, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Не треба запрошувати 20 років Україну до Євросоюзу, треба бачити там Київ в якості рівноправного партнера - Зеленський / president.gov.ua

Керівництву Євросоюзу треба не запрошувати 20 років Україну до наднаціонального об'єднання, а бачити державу там в якості рівноправного партнера. Україна є потужною країною, яка веде війну не тільки за свою незалежність, а й за те, щоб Європа залишалася в безпеці. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Укрінформ, під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України Зеленський звернув увагу на питання майбутнього Європи. Глава української держави переконаний, що Євросоюз повинен розглядає Україну як рівноправного партнера.

"Що стосується України у Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну до Європейського Союзу - нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", - сказав український гарант.читайте такожМакрон повідав, як визначать долю членства України у ЄС

За його словами, вступ України до Євросоюзу тільки зміцнить об'єднання. Українська держава є потужною країною, яка під час війни відстоює інтереси не тільки Києва, а й безпеку всієї Європи.

"Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Якщо українці навіть за це бажання віддали свої життя на майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз. І вона це показує, вона воює на сході за свою незалежність, і воює не тільки заради незалежності України, а й за спокій на європейському континенті", - підкреслив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський – новини

  • Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 квітня, разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії бере участь у святкуванні 230-річчя прийняття першої Конституції Речі Посполитої.
  • Глави держав підписали спільну декларацію, в якій вказується, що вони дотримуються принципів, згідно з якими Європа повинна будуватися на цінностях свободи, поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав, верховенства права, рівності і солідарності.

Володимир Зеленський новини України
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