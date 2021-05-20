В Україні пройде референдум щодо Донбасу, але за однієї умови - Зеленський

Якщо не буде інших варіантів, питання Донбасу вирішиться на всеукраїнському референдумі - Зеленський / Скріншот YouTube

На першому за новим законом всеукраїнському референдумі може бути розглянуто питання врегулювання ситуації на сході України. Такий сценарій вивчатиметься в тому випадку, якщо альтернативні варіанти вирішення питання з війною на Донбасі не призведуть до успіху. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час пресконференції 20 травня він розповів про те, що якщо "не спрацює жоден з інших варіантів", розглядатиметься можливість винесення питання Донбасу на всеукраїнський референдум.

"Головне питання – ситуація на Донбасі, у нас декілька планів А, В, С... Один з цих планів може бути винесено на референдум, якщо основний не спрацює", - підкреслив Володимир Зеленський.

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