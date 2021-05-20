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В Україні пройде референдум щодо Донбасу, але за однієї умови - Зеленський

20 травня 2021, 14:27

В України є декілька планів щодо завершення війни на Донбасі, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Якщо не буде інших варіантів, питання Донбасу вирішиться на всеукраїнському референдумі - Зеленський / Скріншот YouTube

На першому за новим законом всеукраїнському референдумі може бути розглянуто питання врегулювання ситуації на сході України. Такий сценарій вивчатиметься в тому випадку, якщо альтернативні варіанти вирішення питання з війною на Донбасі не призведуть до успіху. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час пресконференції 20 травня він розповів про те, що якщо "не спрацює жоден з інших варіантів", розглядатиметься можливість винесення питання Донбасу на всеукраїнський референдум.

"Головне питання – ситуація на Донбасі, у нас декілька планів А, В, С... Один з цих планів може бути винесено на референдум, якщо основний не спрацює", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини щодо Донбасу

  • Глава ОП Андрій Єрмак раніше запропонував радникам лідерів нормандського формату провести термінове засідання щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі. Для того, щоб досягти процесу в перемовинах, чиновник запропонував підключити до дискусії глав МЗС чотирьох Франції, Німеччини, України та Росії, а також експертів з правових, військових і політичних питань.
  • Журналісти The Washington Post опублікували статтю з посиланням на колишніх чиновників Заходу, в якій йшлося про те, що якщо Україна відповість на військові провокації Росії на Донбасі силою, то західний світ може припинити військову підтримку Києва.

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