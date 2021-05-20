В Україні пройде референдум щодо Донбасу, але за однієї умови - Зеленський

В України є декілька планів щодо завершення війни на Донбасі, сказав Володимир Зеленський.
На першому за новим законом всеукраїнському референдумі може бути розглянуто питання врегулювання ситуації на сході України. Такий сценарій вивчатиметься в тому випадку, якщо альтернативні варіанти вирішення питання з війною на Донбасі не призведуть до успіху. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Під час пресконференції 20 травня він розповів про те, що якщо "не спрацює жоден з інших варіантів", розглядатиметься можливість винесення питання Донбасу на всеукраїнський референдум.
"Головне питання – ситуація на Донбасі, у нас декілька планів А, В, С... Один з цих планів може бути винесено на референдум, якщо основний не спрацює", - підкреслив Володимир Зеленський.
Перемовини щодо Донбасу
- Глава ОП Андрій Єрмак раніше запропонував радникам лідерів нормандського формату провести термінове засідання щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі. Для того, щоб досягти процесу в перемовинах, чиновник запропонував підключити до дискусії глав МЗС чотирьох Франції, Німеччини, України та Росії, а також експертів з правових, військових і політичних питань.
- Журналісти The Washington Post опублікували статтю з посиланням на колишніх чиновників Заходу, в якій йшлося про те, що якщо Україна відповість на військові провокації Росії на Донбасі силою, то західний світ може припинити військову підтримку Києва.
Автор: Андрій Ганжа