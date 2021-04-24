Зеленський не поїде до Москви на переговори з Путіним - Резніков

Президент України може говорити з РФ спочатку про завершення війни на Донбасі і відведення російських військ, а потім про відновлення відносин, сказав Резніков.
Президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, як це запропонував глава Кремля, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Під час війни президент не може їхати до столиці і зустрічатися з людиною, яка є представником країни-агресора. Мені здається, це трохи дивна пропозиція", - сказав Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він зазначив, що президент України може говорити з Росією спочатку про завершення війни на Донбасі та відведення російських військ з Донбасу і Криму, а вже потім про відновлення відносин між Росією та Україною.
За словами Резнікова, якщо така зустріч і відбудеться, то має вона проходити у межах норманського формату, де будуть присутні чотири лідери (Україна, Росія, Франція, Німеччина), як це було у 2019 році.
Переговори Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше:
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- 22 квітня російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- 23 квітня заступник голови АП РФ Дмитро Козак запропонував провести переговори на Донбасі за участю України, Росії, Франції, Німеччини, а також "ДНР" і "ЛНР".
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що представники бойовиків "ДНР" і "ЛНР" відстоюють позицію російської сторони, тому їх участь у переговорному процесі не буде конструктивною. Ініціативу Козака, на думку Подоляка, можна розглянути в межах ТКГ щодо Донбасу.