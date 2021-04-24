Зеленський не поїде до Москви на переговори з Путіним - Резніков

Олексій Резніков заявив, що Зеленський не поїде до Москви на переговори з Путіним / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, як це запропонував глава Кремля, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Під час війни президент не може їхати до столиці і зустрічатися з людиною, яка є представником країни-агресора. Мені здається, це трохи дивна пропозиція", - сказав Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що президент України може говорити з Росією спочатку про завершення війни на Донбасі та відведення російських військ з Донбасу і Криму, а вже потім про відновлення відносин між Росією та Україною.

За словами Резнікова, якщо така зустріч і відбудеться, то має вона проходити у межах норманського формату, де будуть присутні чотири лідери (Україна, Росія, Франція, Німеччина), як це було у 2019 році.

Переговори Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше: