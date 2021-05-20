Зеленський не в курсі "юридичних ситуацій", але називає перемогу Вірастюка законною

Зеленський прокоментував вибори на Прикарпатті / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Василь Вірастюк "усіх розбив" на виборах на Прикарпатті, які супроводжувалися гучним скандалом при підрахунку голосів.

"Впевнений, що ЦВК діяла законно. Впевнений, що Вірастюк переміг в цьому регіоні", - прокоментував Зеленський скандальні вибори під час великої прес-конференції.

За словами Зеленського на округ приїздили молодчики, які заважали рахувати голоси, а "суспільство" обрало Вірастюка.

"Бояться люди просто рахувати голоси. Ви хочете, щоб таке продовжувалися? Серйозна була відповідь держави", - заявив Зеленський.

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"Я вважаю, що ЦВК діяла за законом… Я не знаю всі юридичні ситуації з цього приводу, але я хочу вам сказати дуже важливу річ. Це не якийсь там маленький бізнесменчик, це наша гордість, Василь Вірастюк. Він звідти, впевнений, що за нього голосували. До нього немає питань. Чиста людина. Зрозуміло, як заробив штучні, вибачте частини тіла - скільки операцій він пережив за те, що захищав український спорт. Тому шана йому, повага йому. Впевнений, він всіх там на дільниці дійсно розбив. Я так вважаю", – сказав Зеленський.

Скандальна перемога Вірастюка

19 стравня Центральна виборча комісія за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 визнала переможцем кандидата від Слуги народу Василя Вірастюка.

За даними мережі ОПОРА, після того, як голосування на шести дільницях визнали недійсним, результати довиборів змінилися. За Василя Вірастюка віддали 14 811 голосів, за кандидата від За майбутнє Олександра Шевченка - 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського від ВО Свобода - 13 463 голоси.

Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявляв, що окружна виборча комісія вкрала його перемогу на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 виборчому окрузі.

Мова йде про визнання недійсними виборів на дільниці у Микуличині, про що також заявив Рух Чесно.

"Фактично це крадіжка моєї перемоги на виборах депутата Верховної Ради 28 березня. На цій дільниці я отримав 377 голосів. Мій опонент Василь Вірастюк отримав 141 голос. Моя перевага складає 236 голосів", - написав Шевченко.

Шевченко зазначав, що за результатами паралельного підрахунку голосів його штабом та штабами двох інших кандидатів його перевага по округу над Василем Вірастюком складало 184 голоси.