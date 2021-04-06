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Зеленський назвав генсеку НАТО єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі

6 квітня 2021, 12:52
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Зеленський і Столтенберг поговорили про конфлікт в Україні й обговорили переміщення військ Росії.

Для України НАТО – єдиний шлях до закінчення конфлікту на Донбасі, сказав Зеленський генсеку Альянсу
Для України НАТО – єдиний шлях до закінчення конфлікту на Донбасі, сказав Володимир Зеленський Йенсу Столтенбергу / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сторони обговорили загострення ситуації на частині сходу України, йдеться на сайті Офісу президента.

Очільник держави сказав, що, якщо Україна отримає План дій щодо членства в Альянсі, – це буде справжнім сигналом для Росії. Зеленський підкреслив, що для нашої країни НАТО – єдиний шлях до закінчення протистояння на Донбасі.

"В останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", – поділився президент.

Український лідер також сказав співрозмовнику, що Росія стягує війська до кордонів нашої країни й підвищує їх готовність до наступальних дій.

Зеленський та Столтенберг вже спілкувалися телефоном. Попередня розмова відбулася 25 лютого поточного року.

Загострення ситуації на Донбасі та переміщення російських військ – що потрібно знати

Наприкінці березня на Донбасі загострилася ситуація – у результаті обстрілу, здійсненого бойовиками, загинули четверо українських військовослужбовців.

Українська сторона пропонувала Росії з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, однак РФ не підтримала таку ініціативу.

Раніше на непідконтрольній Києву території не раз запроваджували "перемир'я", проте ворог його порушував.

Головнокомандувач української армії Руслан Хомчак повідомив, що РФ збирає війська біля східних кордонів України під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021.

За словами Зеленського, Росія "грає м'язами" у тому числі для того, щоб створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.

Володимир Зеленський Йенс Столтенберг
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