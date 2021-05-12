Зеленський звернувся до Ізраїлю і Палестини через загострення збройного конфлікту

Президент України заявив, що без смутку і жалю неможливо дивитися на те, що відбувається в Ізраїлі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на загострення збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Глава держави закликав сторони негайно зупинити ескалацію заради життя людей.
"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Деякі міста горять. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку і жалю неможливо на все це дивитися", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter.
Зеленський закликав "негайно зупинити ескалацію" конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.
За його словами, зробити це потрібно "заради життя людей".
Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини - про що йшлося раніше:
- 7 травня напередодні національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму - на Храмовій горі у східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль та сльозогінного газу. Під час заворушень постраждали кілька сотень протестувальників і десятки правоохоронців, наступними днями сутички продовжили набирати обертів.
- Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.
- З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Гази, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено майже 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Гази, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.
- 12 травня в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що у відповідь на сотні ракет, випущених за останні 24 години, був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, у тому числі терористів у Секторі Гази.
- 12 травня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по Сектору Гази до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з Сектора Гази.
Автор: Адріана Бубновська