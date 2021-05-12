Зеленський звернувся до Ізраїлю і Палестини через загострення збройного конфлікту / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загострення збройного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Глава держави закликав сторони негайно зупинити ескалацію заради життя людей.

"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Деякі міста горять. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку і жалю неможливо на все це дивитися", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter.

Зеленський закликав "негайно зупинити ескалацію" конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

За його словами, зробити це потрібно "заради життя людей".

Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини - про що йшлося раніше: