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Зеленський обговорив із президентом Німеччини СП-2, Донбас та Крим

6 жовтня 2021, 20:52

Президенти обговорили російський газопровід Північний потік-2, який означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи.

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Зеленський зустрівся з президентом Німеччини / Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомляє Офіс президента.

На початку розмови Зеленський висловив сподівання, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформована коаліція, яка підтримуватиме європейську перспективу України.

Президенти також обговорили врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Зеленський розповів, що українська сторона намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів.

"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку Німеччини. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в рамках нормандського формату", - сказав український лідер.

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Зеленський також подякував Штайнмаєру за те, що Німеччина приєдналася до підсумкової декларації саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня в Києві.

Окремо президенти обговорили російський газопровід Північний потік-2, який означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи.

"Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, який гарантуватиме безпеку", - підкреслив Зеленський.

Будівництво та запуск Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2.

Наприкінці вересня колишній посол США в Німеччині, керуючий партнер лобістської фірми McLarty Associates Річард Берт заявив, що США можуть ввести санкції проти газопроводу Північний потік-2 вже в грудні.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік-2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

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