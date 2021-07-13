Зеленський пояснив, чому відкладається його зустріч з Путіним, Меркель і Макроном / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення нормандської зустрічі. Він підкреслив, що цей процес відкладає Росія.

Як заявив Зеленський на форумі "Україна 30", він провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і три сторони "нормандської четвірки" розуміють, що цю зустріч потрібно провести.

"Відпрацьований кластер - це кроки з практичного втілення в життя Мінського процесу. Кластер напрацьований німецькою стороною. Узгоджений Францією. І ми за. Його передано Росії. І ми бачимо, що відкладається нормандська зустріч через РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо", - заявив Зеленський.

Президент заявив, що на зустрічі з Меркель він довів, що Україна виконує все, щоб нормандська зустріч відбулася.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше:

30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Україна в переговорах участь не брала.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього треба виконати домовленості, досягнуті сторонами у Парижі в грудні 2019 року.

20 квітня глава Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.

26 квітня голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.