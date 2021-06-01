Зеленський оголосив про готовність до війни з Росією і назвав терміни / УНІАН

Президент Володимир Зеленський допускає, що Росія готує повномасштабну війну проти України. Він навіть назвав можливі терміни ескалації: в будь-який момент до 12-16 вересня, тобто до навчань Захід-2021.

Мета Москви - прорубати собі коридор в окупований Крим, пояснив Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст якого опублікований на сайті Офісу президента.

"Є багато військових варіантів, можливих з боку РФ, у тому числі морські операції. Ми дуже стурбовані цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, незважаючи на міжнародне право, порушуючи його... Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо і готуємося до таких кроків", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна допускає "сюрпризи" і з іншого боку, в тому числі з боку Білорусі.

Зазначимо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія має намір ще в 2021 році в Західному військовому окрузі створити близько 20 з'єднань і військових частин через "зростання загрози" з боку НАТО.

У свою чергу генсек НАТО заявляв, що в Україні і поруч із нею знаходяться десятки тисяч солдатів Росії. РФ не відтягнула від українського кордону значну кількість озброєння, поділився Столтенберг.

Тези Зеленського в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung