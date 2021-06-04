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Зеленський закликав вирішити "долю олігархів" в Україні на референдумі

4 червня 2021, 21:19

Олігархи більше не впливатимуть на українську політику, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Питання про статус олігархів в Україні буде винесено на всеукраїнський референдум - Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір винести на всеукраїнський референдум розгляд питання про статус олігархів. Глава держави вважає, що великий бізнес повинен бути позбавлений впливу на українську політику. Про це гарант заявив під час свого відеозвернення, в п'ятницю, 4 червня.

У своїй заяві він розповів про те, що питання про статус "олігархів" в Україні має бути винесене на обговорення українського народу. Причому це може бути єдиним питанням, яке виноситиметься на референдум.

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту за цим законом, у мене буде одне питання. Це питання про статус олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", - сказав Зеленський.читайте також"Лайт-версія": аналіз законопроекту про "реєстрових олігархів"

Також він додав, що законопроект "про олігархів" чітко демонструє лінію української влади, яка прагне позбавити великі бізнес-групи впливу на політику в Україні.

"Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками. Цей законопроект демонструє наше ставлення до олігархічної системи. У нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде", - підкреслив Володимир Зеленський.

Довідка

Хто виявиться олігархом в Україні

Якщо законопроект Володимира Зеленського №5599 буде прийнято Верховною Радою, олігархами вважатимуться особи, які серйозно впливають на засоби масової інформації, беруть участь у політичному житті країни, є бенефіціарами монополій і володіють активами, оціночна вартість яких перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Олігархами держава вважатиме тих громадян, діяльність яких відповідає 3 з 4 вищевказаних критеріїв.

Законопроект Зеленського про "статус олігарха"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов 11 травня казав про те, що президент Зеленський дав завдання РНБО, Антимонопольному комітету та Офісу глави держави розробити проект закону про статус олігархів.

За його словами, під дію закону може потрапити діяльність 13 українців, які впливають на політику України.

2 червня законопроект Зеленського "про олігархів" з'явився у Верховній Раді. Законодавча ініціатива передбачає появу спеціального реєстру осіб, яких держава визнає олігархами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що якщо бізнес-групи будуть проти таких ініціатив української влади, держава вживатиме відповідних заходів.

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