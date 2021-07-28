Поступки Росії і тиск Заходу: Зеленський оголосив про зустріч щодо Донбасу

Зеленський впевнений , що зустріч у Нормандському форматі відбудеться / Reuters

Всі питання щодо врегулювання конфлікту та повернення Донбасу залежать від дій Росії і тиску на Москву, який пов'язаний із зусиллями держав-партнерів Києва та учасників нормандського формату. Україна готова до перемовин за участю нормандської четвірки, які відбудуться в обов'язковому порядку. Однак ситуація залежить від позиції російської сторони. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

На форумі Україна 30 він розповів про те, що вирішення російсько-української збройної конфронтації залежить від тиску на Росію. Українська сторона готова до перемовин, а зустріч у нормандському форматі обов'язково відбудеться. При цьому вся ситуація, як і раніше, залежить від того, як діятиме Москва.

читайте такожСлова Путіна і фініш діалогу щодо Донбасу: дипломат розкрив стратегію Кремля відносно Україні"Питання повернення Донбасу, питання "тиші" на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Всі питання, які розуміють в Україні. Всі вони сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів і учасників "нормандської четвірки" ми готові до перемовин у нормандському форматі. Я впевнений, ця зустріч буде. Але все залежить від Росії", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що держави-учасниці нормандського формату – Україна, Франція і Німеччина – готові до проведення саміту лідерів нормандської четвірки. Під час перемовин має бути розглянуто план з реалізації Мінських угод. Документ вже надано Москві, проте Кремль блокує подальший діалог.

При цьому Зеленський заявляв, що під час свого візиту до Вашингтона він має намір попросити Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. На думку українського гаранта, ідею можна реалізувати на базі нормандського формату, якщо це підтримають Німеччина, Франція і Росія.

У Кремлі, в свою чергу, сказали, що Москва підтримує зустріч лідерів нормандської четвірки. Однак наразі сторони про будь-які дати не домовлялися.