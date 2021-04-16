Зеленський заявив про відмову Путіна від перемовин щодо Донбасу

Зеленський збирався провести перемовини з Путіним / Скріншот Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідером Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Зеленський вважав, що у перемовинах візьме участь російський президент Володимир Путін, проте глава РФ відмовився від діалогу. Про це розповів український гарант.

Під час брифінгуза результатами перемовин у Франції президент Зеленський заявив, що він був налаштований на діалог з Путіним, проте Кремль перемовини проігнорував.

"У нас була розмова з Макроном, а потім підключилася відеозв'язком Меркель. Підключення Путіна не було. Хоча я був налаштований, щоб ми вчотирьох включилися", - сказав Зеленський.читайте такожЗеленський і Макрон зірвали перемовини делегацій Києва і Парижа - ЗМІ

Також він підкреслив, що під час перемовин з Макроном і Меркель сторони обговорили загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі і ситуацію з обстрілами снайперів. Також президент України сказав, що з початку 2021 року загинули 30 українських військових.

Перемовини Зеленського і Макрона