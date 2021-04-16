Зеленський заявив про відмову Путіна від перемовин щодо Донбасу

Лідери України, Франції та Німеччини обговорили ситуацію із загостренням конфлікту на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідером Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Зеленський вважав, що у перемовинах візьме участь російський президент Володимир Путін, проте глава РФ відмовився від діалогу. Про це розповів український гарант.
Під час брифінгуза результатами перемовин у Франції президент Зеленський заявив, що він був налаштований на діалог з Путіним, проте Кремль перемовини проігнорував.
"У нас була розмова з Макроном, а потім підключилася відеозв'язком Меркель. Підключення Путіна не було. Хоча я був налаштований, щоб ми вчотирьох включилися", - сказав Зеленський.читайте такожЗеленський і Макрон зірвали перемовини делегацій Києва і Парижа - ЗМІ
Також він підкреслив, що під час перемовин з Макроном і Меркель сторони обговорили загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі і ситуацію з обстрілами снайперів. Також президент України сказав, що з початку 2021 року загинули 30 українських військових.
Перемовини Зеленського і Макрона
- Глава української держави Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, перебуває з офіційним візитом у Франції, де пройшла його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час перегомовин, в яких також брала участь канцлер ФРН Ангела Меркель, обговорювалися питання врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Напередодні старту дискусії Зеленський заявляв про намір обговорити з Макроном перспективи вступу України до Євросоюзу і НАТО. Президент Зеленський переконаний, що Києву повинні надати План дій щодо приєднання до альянсу.
- Крім того, Зеленський вважає, що від позиції президента Франції Еммануеля Макрона залежить ситуація, пов'язана з врегулюванням російсько-українського конфлікту на Донбасі.