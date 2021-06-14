Візит Зеленського до Вашингтона: на Банковій оголосили ТОП-3 теми на перемовини з Байденом

Зеленський відправиться до Вашингтона вже в липні / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до Вашингтона має намір провести перемовини з господарем Білого дому Джо Байденом з питань інтеграції Києва до НАТО, ситуації на Донбасі та економічної підтримки з боку США.

Як повідомляє пресслужба ОП, глава української держав у інтерв'ю AFP, Reuters і Associated Press, розповів, що він планує обговорити з Байденом три головні теми: отримання Україною ПДЧ в НАТО, ситуацію з конфліктом на Донбасі і нову економічну допомогу з боку Вашингтона.читайте такожУгода США і Росії щодо України: на Банковій розповіли, про що домовилися Зеленський і Байден

"Під час зустрічі з лідером Сполучених Штатів Володимир Зеленський сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також ситуацію з безпекою на сході країни", - підкреслюється в повідомленні.

Перемовини Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський 7 червня провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом. Під час дискусії Байден сказав, що на саміті у Женеві він має намір оголосити Путіну про підтримку територіальної цілісності і суверенітету української держави. Також він запросив Зеленського відвідати з візитом Вашингтон.

На Банковій розповіли про те, що Зеленський і Байден поговорили про ситуацію на Донбасі, проблемні аспекти газопроводу Північний потік-2 та інтеграцію України до НАТО.

Поїздка Зеленського до Вашингтона запланована на липень. На перемовинах з президентом України Байден має намір розповісти про деталі зустрічі з Володимиром Путіним.

Крім того, у ході телефонної розмови Зеленський запропонував США створити план щодо вступу України до НАТО у вигляді покрокового механізму з прив'язкою до конкретних дат.