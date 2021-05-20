Зеленський оголосив умову США і оцінив шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України

Жодних перемовин щодо Україні без узгодження з Києвом бути не повинно - Зеленський / УНІАН

Зустріч президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна дійсно повинна відбутися. При цьому господар Білого дому знає, що Київ дотримується точки зору, згідно з якою щодо України жодних перемовин не повинно бути допоки, доки ситуація не буде узгоджена з українською державою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час пресконференції 20 травня він розповів про те, що обговорював точку зору Києва на процеси перемовин з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Тому Байден знає, що діалогу щодо України, у тому числі і з Путіним, без узгодження з Києвом, бути не повинно.читайте такожЗеленський попередив Байдена і Путіна про перемовини щодо України

"По-перше, я вважаю, що така зустріч потрібна. По-друге Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з держсекретарем США Блінкеном. Вони українське питання обговорюватимуть тільки в тому просторі, який будуть обговорювати з нами перед цим", - підкреслив Зеленський

Зустріч Байдена і Путіна