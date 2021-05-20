Зеленський оголосив умову США і оцінив шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України

У США знають, що думають у Києві щодо ситуації з вирішенням питань відносно України, стверджує Володимир Зеленський.
Зустріч президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна дійсно повинна відбутися. При цьому господар Білого дому знає, що Київ дотримується точки зору, згідно з якою щодо України жодних перемовин не повинно бути допоки, доки ситуація не буде узгоджена з українською державою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Під час пресконференції 20 травня він розповів про те, що обговорював точку зору Києва на процеси перемовин з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Тому Байден знає, що діалогу щодо України, у тому числі і з Путіним, без узгодження з Києвом, бути не повинно.читайте такожЗеленський попередив Байдена і Путіна про перемовини щодо України
"По-перше, я вважаю, що така зустріч потрібна. По-друге Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з держсекретарем США Блінкеном. Вони українське питання обговорюватимуть тільки в тому просторі, який будуть обговорювати з нами перед цим", - підкреслив Зеленський
Зустріч Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня за підсумками телефонних перемовин домовився з главою РФ Володимиром Путіним обговорити питання проведення зустрічі у Європі в рамках американо-російського саміту.
- Через два дні США у відповідь на агресивну зовнішню політику Кремля вдарили санкціями по Росії, під дію яких потрапила низка російських фізичних і юридичних осіб. Також Штати вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- 16 квітня Москва впровадила відповідні санкції проти Вашингтона: Росія внесла до санкційнійних списків американських високопосадовців і заборонила їм в'їзд на свою територію. Крім того, росіяни вислали 10 американських дипломатів.
- Незважаючи на складні відносини Москви і Вашингтона, обидві держави підтверджують намір провести зустріч Путіна і Байдена. У Кремлі стверджують, що перемовини можуть відбутися в червні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 20 травня припустив, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна може відбутися вже найближчими тижнями.