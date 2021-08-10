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Зеленський залишив конкурентів позаду: свіжий президентський рейтинг показав фаворитів українців

10 серпня 2021, 13:09

Якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то Зеленський отримав би 61% голосів виборців.

Зеленський
Зеленський залишив конкурентів позаду у президентському рейтингу / УНІАН

Якби вибори президента проходили найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня до 4 серпня, за Зеленського готові віддати свої голоси 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

За п'ятого президента Петра Порошенка готові голосувати 16% опитаних, співголову фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 15%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.

За голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка мають намір проголосувати 6%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 3%, за експрем'єра Володимира Гройсмана – 3%, за свободівця Руслана Кошулинського – 3%, за спікера ВР Дмитра Разумкова – 2%, за голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 2%, за мера столиці Віталія Кличка – 1%, за члена Опоблоку Олександра Вілкула – 1%.

Якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то Зеленський отримав би 61% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Порошенко – 39%.

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Дослідження проходило з 29 липня до 4 серпня. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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