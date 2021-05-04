Зеленський відверто висловився про роль України в Євросоюзі

За словами президента, українці вже впливають на загальну європейську долю. Саме тут вирішується, яким буде майбутнє Європи.
Глава держави Володимир Зеленський у контексті планів про вступ до Європейського союзу заявив, що українці вже сьогодні впливають на долю Європи. Зокрема, її майбутнє вирішується на українській землі, йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента за підсумками візиту до Польщі.
За його словами, Україна проводить трансформацію, яка наближає її до вступу до ЄС.
"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до Співдружності європейських країн, і це покаже, що базові цінності свободи, демократії і рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу і розвитку", - підкреслив Зеленський.
Заява Зеленського про вступ України до ЄС
- Президент Володимир Зеленський 3 травня заявив, що Євросоюз має не запрошувати Україну протягом 20 років в наднаціональне об'єднання, а бачити там Київ, причому в якості рівноправного партнера.
- За словами Зеленського, українська держава у військовому протистоянні на сході країни відстоює не тільки інтереси Києва, а й безпеку Європейського континенту.
Автор: Катерина Трохимчук