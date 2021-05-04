Зеленський відверто висловився про роль України в Євросоюзі

Зеленський повідав про роль України в Євросоюзі / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський у контексті планів про вступ до Європейського союзу заявив, що українці вже сьогодні впливають на долю Європи. Зокрема, її майбутнє вирішується на українській землі, йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента за підсумками візиту до Польщі.

За його словами, Україна проводить трансформацію, яка наближає її до вступу до ЄС.

"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до Співдружності європейських країн, і це покаже, що базові цінності свободи, демократії і рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу і розвитку", - підкреслив Зеленський.

Заява Зеленського про вступ України до ЄС