Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський скасував президентський указ часів Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

В указі Зеленського від 27 березня зазначається, що таке рішення ухвалено "з метою забезпечення дотримання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, забезпечення державної незалежності та національної безпеки, керуючись національними інтересами України".

Підкреслюється, що відповідно до Закону "Про національну безпеку України", демократичний конституційний лад є одним з фундаментальних національних інтересів України. Також згадується постанова Верховної Ради від 17 лютого 2021 року, в якій підкреслено, що узурпація влади в 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки та оборони України, порушення прав і свобод людини.

"... окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права та свободи людини і громадянина", - йдеться в указі.

Зазначимо, Зеленський своїм указом також скасував указ президента від 17 вересня 2013 року про призначення суддею КСУ Олександра Касмініна.

Справа Тупицького - про що йшлося раніше: