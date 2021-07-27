Зеленський прокоментував звільнення Хомчака

Володимир Зеленський відреагував на звільнення Хомчака / Getty

Ротації або заміна керівників не повинні розглядатися як щось надзвичайне, заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішню відставку Головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, передає Офіс президента у вівторок, 27 липня.

"Ротації або заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є необхідність змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що слід активізувати роботу як в Міноборони, так і в ЗСУ.

Він очікує, що на всіх рівнях в ЗСУ, Міноборони та в структурах сектора безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не допускати помилок і дозволить підвищити ефективність захисту України.

Радник Голови ВП Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net повідомив, що рішення президента замінити Головнокомандувача ЗСУ не варто розглядати як щось окреме – воно стало продовженням ротацій в Міноборони і СБУ.

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"Це, скоріше, обов'язкові перетворення в системі в цілому, які повинні вже найближчим часом привести до позначених президентом результатів. Якщо оновлені результати не будуть досягнуті, можливі й інші рішення", – зазначив Подоляк.

На питання журналіста, чи планується відставка міністра оборони Андрія Тарана, радник глави ОП відповів:"Поки що ні".

Співрозмовник у керівництві фракції Слуга народу підтвердив, що Таран може позбутися посади міністра.

Раніше Главред писав про те, що з посади головнокомандувача Збройними силами України йде Руслан Хомчак.

Як повідомив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, Хомчак залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.

"У відставку йде Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі і професіоналізму Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо, а бачимо конфлікти", - заявив Никифоров.