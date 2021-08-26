Зеленський відреагував на моторошні теракти в Афганістані

Президент відреагував на теракти в Кабулі / Reuters

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній теракт біля аеропорту Кабула. Президент закликав сторони конфлікту в Афганістані відреагувати на цей інцидент.

"Жахливий теракт в Кабулі. Глибокі співчуття народам США і Афганістану, сім'ям всіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами треба активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги", - підкреслив президент України у своїй заяві в Twitter.

Трагедія в Афганістані

США після 20-річного перебування в Афганістані схвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.

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Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.

Сьогодні ввечері в столиці Афганістану Кабулі прогриміли вибухи. За попередньою інформацією один з них був поруч з аеропортом.