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Зеленський - перший, Порошенко підкрадається: новий президентський рейтинг

7 вересня 2021, 14:06

Крім чинного очільника держави Володимира Зеленського, в топ-3 президентського рейтингу також входять ексочільник країни Петро Порошенко і нардеп Юрій Бойко.

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Володимир Зеленський як і раніше лідирує в президентському рейтингу. Про це свідчачи дані нового опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". За чинного керівника держави, які готові проголосувати понад 30% опитаних українців.

На другому місці опинився б п'ятий президент Петро Порошенко. протягом 2 4 вересня 2021. Згідно з даними опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 31,1% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором). Порівняно з початком серпня рейтинг чинного глави держави зріс, кажуть соціологи.

На другій сходинці, за голосами респондентів, опинився експрезидент Петро Порошенко, якого готові підтримати 13,3%. Також у трійці лідерів - Юрій Бойко з результатом у 10,9% голосів.

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Далі в списку — Юлія Тимошенко, яку підтримує 9,2% опитаних українців, 6,1% - Ігор Смешко, 5,7% — Володимир Гройсман, 5,7% — Євген Мураєв, 4,1% - Олег Ляшко. У Дмитра Разумкова підтримка в 3,7%, а у Арсенія Яценюка — 3,1%.

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Нагадаємо, раніше згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня, за Зеленського готові віддати свої голоси 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

За п'ятого президента Петра Порошенка готові голосувати 16% опитаних, співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 15%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.

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