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Зеленський хоче поговорити з Путіним, Меркель і Макроном - Мендель

29 березня 2021, 08:00
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Президент має намір обговорити ситуацію та подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки".

Путін Макрон Меркель Зеленський
Зеленський планує поговорити з Путіним, Меркель і Макроном - Мендель / Reuters

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн нормандського формату - Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним, заявила прессекретар президента Юлія Мендель. Вона зазначила, що також обговорять подальші дії для врегулювання ситуації.

"Президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію та подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки", - розповіла Мендель в ефірі телеканалу "Дом".

Вона підкреслила, що кількість випадків відкриття вогню збільшилася з початку року.

За словами Мендель, загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню.

Вона зазначила, що тоді мало не вперше за роки бойових дій на Донбасі кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше:

  • 27 січня відбулася чергова зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у форматі відеоконференції. Україну на Нормандських переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - розповіли в ОП.
  • 9 березня президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку зустрічі лідерів нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі – Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. Однак у разі, якщо вона не відбудеться, глава української держави знайде інший формат переговорів з кожною стороною.
  • 28 березня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у президента Франції Еммануеля Макрона достатньо якостей, щоб переконати главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо Донбасу в нормандському форматі.

Володимир Зеленський війна на Донбасі нормандські переговори новини України Юлія Мендель
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