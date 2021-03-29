Зеленський хоче поговорити з Путіним, Меркель і Макроном - Мендель

Зеленський планує поговорити з Путіним, Меркель і Макроном - Мендель / Reuters

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн нормандського формату - Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним, заявила прессекретар президента Юлія Мендель. Вона зазначила, що також обговорять подальші дії для врегулювання ситуації.

"Президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію та подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки", - розповіла Мендель в ефірі телеканалу "Дом".

Вона підкреслила, що кількість випадків відкриття вогню збільшилася з початку року.

За словами Мендель, загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню.

Вона зазначила, що тоді мало не вперше за роки бойових дій на Донбасі кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше: