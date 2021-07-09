Зеленський підготував аргументи проти Північного потоку 2 - ОПУ

Президент підготував аргументи проти газопроводу / Getty

Глава держави Володимир Зеленський підготував вагомі аргументи про небезпеку запуску газопроводу Північний потік-2. Він їх озвучить у Німеччині на зустрічі з канцлером Ангелою Меркель.

"Володимир Зеленський везе аргументи, щоб переконати, що Північний потік-2 шкодить як Україні, так і європейським країнам", - заявив новий прессекретар президента Сергій Нікіфоров під час свого першого брифінгу.

Крім того, в ході зустрічі з канцлером Німеччини Зеленський говоритиме про посилення ролі Берліна в нормандському форматі та важливості зупинки Північного потоку-2.

Також, за словами, Никифорова, глави держав обговорять деокупацію Криму, енергобезпеку, енергоефективність та економічне партнерство.

Північний потік-2 - про що повідомлялось раніше:

Президент України Володимир Зеленський у травні під час зустрічі з делегацією з США закликав американську та європейську владу зупинити будівництво СП-2 – проєкту, який несе загрозу національній безпеці української держави.

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Кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет говорив, що якщо Росія порушить свої зобов'язання і буде використовувати Північний потік-2 проти України, то Європа в будь-який момент зможе відключити газопровід.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко сказав, що Газпром почав шантажувати Європу, вимагаючи схвалення добудови і запуску СП-2. Росія вже істотно скоротила транзит газу через Україну і ставить ЄС перед вибором: або Північний потік-2 і дешевий газ, або проблеми з поставками палива.

Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо після парламентських виборів у Німеччині новим канцлером стане кандидат від Партії зелених, СП - 2 можуть зупинити на 3-4 роки.