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Зеленський підписав закон щодо "податку на Google"

28 червня 2021, 22:44
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Встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичайною практикою в іноземних державах.

Зеленський
Зеленський схвалив законопроект / УНІАН

У понеділок, 28 червня, глава держави Володимир Зеленський підписав закон, за яким іноземні інтернет - компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Закон "про податок на Google" Рада схвалила на початку червня, повідомляє пресслужба президента.

Нерезиденти будуть включені до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість в Україні. Реєстрація платника ПДВ для нерезидентів буде спрощеною та віддаленою (на спеціально розробленому веб-порталі).

Водночас із 1 січня 2022 року виключається норма, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами мають сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичайною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу.читайте такожЯк введення "податку на Google" вплине на ціни на ігри в Україні

Вперше на проблему оподаткування ПДВ електронних послуг звернули увагу в Європейському Союзі, змінивши правила визначення місця постачання таких послуг. Так, до 2015 року місце постачання електронних послуг визначалося за місцем реєстрації постачальника, що дозволяло деяким постачальникам мінімізувати податок, реєструючись у країнах, де застосовувалася Низька ставка ПДВ або послуги взагалі звільнялися від оподаткування. Саме тому, були розроблені правила, які б дозволити обкласти ПДВ електронні послуги саме за місцем їхнього споживання.

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Крім того, для реалізації свого задуму в ЄС була впроваджена спеціальна система MOSS (Mini One Stop Shop), яка дозволила суб'єктам господарювання декларувати і сплачувати ПДВ в країні споживання послуги без необхідності реєстрації платником ПДВ в загальному порядку. Запропонована Європейським Союзом модель оподаткування ПДВ електронних послуг стала основою для інших держав при розробці подібних податкових режимів, дозволивши збільшити розмір податкових надходжень до бюджету відповідної держави шляхом оподаткування послуги безпосередньо в країні їхнього споживання.

Раніше Главред повідомляв про те, що в четвер, 3 червня, Верховна Рада прийняла законопроект про так званий податок на Google (№4184), згідно з яким світові інтернет-гіганти, такі як Google, Facebook, Steam, EGS, Netflix і Apple будуть зобов'язані платити податки за роботу своїх сервісів до українського бюджету. Його у другому читанні та в цілому підтримали 283 народних депутати.

податки Володимир Зеленський Google Офіс президента
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