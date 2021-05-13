Зеленський поставив крапку в питанні заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі / Офіс президента

Український лідер Володимир Зеленський підписав закон, який регулює сертифікацію оператора передачі електроенергії згідно з вимогами Євросоюзу. Серед іншого документ передбачає запровадження заборони на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, закон серед іншого регулює відносини між власником системи передачі і виробником/постачальником електроенергії: першому забороняється контролювати другого. Управляти такими об'єктами держвласності може виключно міністерство, що уповноважене урядом.

Окремим пунктом закону прописані повноваження національного регулятора НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Для цього регулятор повинен анулювати всі результати аукціонів із доступу до міждержавних мереж для поставок з Білорусі та Російської Федерації, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС.

Імпорт електроенергії - про що повідомлялося раніше: