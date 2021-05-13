Зеленський поставив крапку в питанні заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Закон забезпечить сертифікацію оператора системи передачі електроенергії відповідно до вимог Євросоюзу.
Український лідер Володимир Зеленський підписав закон, який регулює сертифікацію оператора передачі електроенергії згідно з вимогами Євросоюзу. Серед іншого документ передбачає запровадження заборони на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, закон серед іншого регулює відносини між власником системи передачі і виробником/постачальником електроенергії: першому забороняється контролювати другого. Управляти такими об'єктами держвласності може виключно міністерство, що уповноважене урядом.
Окремим пунктом закону прописані повноваження національного регулятора НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Для цього регулятор повинен анулювати всі результати аукціонів із доступу до міждержавних мереж для поставок з Білорусі та Російської Федерації, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС.
Імпорт електроенергії - про що повідомлялося раніше:
- 18 березня 2020 року Кабмін де-факто запровадив заборону на імпорт російських електрики і вугілля. З 1 квітня 2020-го глава Мінекономіки запропонував запровадити додаткове спеціальне мито на електроенергію і всі типи вугілля (крім антрацитового і коксівного) для потреб енергетики і металургійної промисловості - у розмірі 65%.
- 23 січня в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від'єднання України від енергосистеми з Росією і Білоруссю. При цьому Вітренко підкреслив, що такий крок буде в інтересах України, її енергетичної безпеки.
- 1 лютого дві українські компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 року.